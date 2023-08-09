ضبط تاجر بـ385 ألف عبوة سجائر دون مستندات في الغربية

تمكن رجال الشرطة بالغربية بضبط أحد التجار وبحوزته 385 ألف عبوة سجائر متنوعة حجبها عن التداول لرفع أسعارها، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مبيعات بإحدى الشركات) بإدارة (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطه وبإستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (عدد 385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات").. بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.