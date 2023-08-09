«الأرصاد» تحذّر المصطافين من التعمّق في البحر المتوسط: الأمواج عالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء لطيفة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أنّه من اليوم وحتى السبت المقبل، نشهد ارتفاعا في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، في مطروح والإسكندرية وبلطيم ودمياط، بين 1.5 لـ2.5 متر، وعلى المصطافين الحذر من التعمق داخل البحر المتوسط.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم بأقصى جنوب البلاد وحلايب وشلاتين وبحيرة ناصر ومحافظة الوادي الجديد، تتراوح شدّتها بين خفيفة ورعدية أحيانا، يصاحبها سحب رعدية ورياح هابطة تثير الرمال والأتربة أقصى جنوب البلاد، ولكن باقي مناطق الجمهورية لن تتأثر بأي أتربة أو أمطار.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أجواء الأيام المقبلة تساعد على الاستمتاع بشكل كبير، خاصة وأنّ درجات الحرارة من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل بها تحسن كبير، ونشعر بفارق درجات الحرارة عن الأيام الماضية، والأجواء صيفية معتدلة وبها تحسن كبير.