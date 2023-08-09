هل تنخفض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة؟.. هيئة الأرصاد تُجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ الـ72 ساعة المقبلة تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، بقيم تصل إلى 6 درجات على شمال البلاد، وصولا إلى منطقة مصر الوسطى وشمال الصعيد.

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان عنها، أنّ درجات حرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، نظرا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية المصاحبة لمنخفض العروض الأوسطي القادمة من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، كما تعمل على زيادة سرعات الرياح بين 45 و50 كيلومترا في الساعة، ما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج لنحو 3.5 متر.

درجات الحرارة الخميس 10-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 11-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.