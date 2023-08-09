«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية على القاهرة والسواحل الشمالية

تشهد مصر تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية على شمال البلاد، ويُتوقع أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء على مدار اليوم.

طقس غائم على السواحل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم سيكون غائم على «الإسكندرية - مطروح - العلمين - شرم الشيخ - الغردقة - جمصة - رأس البر - مرسى علم - العين السخنة - رأس سدر»، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 30-32 درجة، ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

القاهرة: 34 - 36 درجة.

العاصمة الإدارية: 34 - 36 درجة.

بنها: 34 - 36 درجة

دمنهور: 34 - 36 درجة.

وادي النطرون:35 - 37 درجة.

كفر الشيخ: 33 - 35 درجة.

المنصورة:35 - 38 درجة.

الزقازيق: 36 - 38 درجة

شبين الكوم: 36 - 40 درجة.

طنطا: 35 - 40 درجة.

دمياط: 32 - 35 درجة

بورسعيد: 33 - 38 درجة.

الاسماعيلية: 38 - 40 درجة.

السويس: 37 - 40 درجة.

العريش: 34 - 39 درجة.

رفح: 32 - 35 درجة.

رأس سدر: 40 - 43 درجة.

نخل: 36 - 38 درجة.

كاترين:33 - 35 درجة.

الطور: 39 - 42 درجة.

طابا: 37 - 39 درجة.

شرم الشيخ: 40 - 43 درجة.

الإسكندرية: 35 - 38 درجة.

العلمين: 32 - 34 درجة.

مطروح: 32- 35 درجة.

السلوم: 33 - 35 درجة.

سيوة: 40- 45 درجة.

رأس غارب: 39 -41 درجة.

الغردقة: 41 - 44 درجة.

سفاجا: 39 - 41 درجة.

مرسى علم: 41 - 42 درجة.

شلاتين: 40 - 43 درجة.