تركيب وصلات مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 500 أسرة الأكثر احتياجا بمركز كفر صقر، وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن المستحقين يجرى اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم، وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ الشرقية يؤكد الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية

وأكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة، من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.