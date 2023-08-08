بدء حملة غسيل شبكات مياه الشرب بمدن القناة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ خطة أعمال غسيل شبكات مياه الشرب، بجميع قرى ومراكز ومناطق الإقليم بمحافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب ورؤساء المراكز والوحدات المحلية، جرى تأكيد الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، لضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة الثلاث.

وأضاف «عصمت» في بيان اليوم، أنه يجري غسل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، يشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إلى أنّ عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضًا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أّن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

«عصمت»: متابعة مستمرة لضبط جودة المياه

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن عملية ضبط جودة مياه الشرب، تجري بشكل دوري ويتم عمل بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي تؤخذ من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة «الكيميائية والميكروبيولوجية» على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأشار إلى أنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشركة، بمحافظات القناة، بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لجميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.