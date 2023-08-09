هل تتعرض الأرض للغليان؟.. خبير بيئي يوضح وسائل وقف تصاعد درجات الحرارة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مصطلح غليان الأرض ناتج عن عدة ظواهر، ومنها ظاهرة النينو التي بدأت تظهر مؤخراً وتتسبب في حدوث سيول وفيضانات، فضلا عن ظاهرة القبة الحرارية التي ظهرت في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن شهر 7 هو الشهر الأسخن على الإطلاق وشهد زيادة درجات الحرارة.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، في تصريحات لـ «الوطن»، أن وجود مرتفع جوي أدي إلى عدم انعكاس درجات الحرارة إلى خارج الكرة الأرضية، فارتدت إلى سطح الأرض، وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح «سمعان» أننا نتفادى تصاعد درجات الحرارة في العالم لتتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي الحد المقرر لارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك للمرة لأولى خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تتزايد فرص تخطي الحاجز، بسبب الانبعاثات الحرارية الناجمة عن الأنشطة البشرية،.

وسائل مكافحة ارتفاعات درجات الحرارة

شدد «سمعان» على أنه للحفاظ على درجات الحرارة بقدر الإمكان يجب على الدول تقليل الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة، ومنع القطع الغائر للغابات والحرص على زراعة الأشجار والتشجير لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين.