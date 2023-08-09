«الهناجر» تستقبل محبي السينما المستقلة مجانا: عرض 4 أفلام السبت المقبل

تعرض سينما الهناجر بدار الأوبرا 4 أفلام ما بين تسجيلي وروائى، في الخامسة مساء السبت المقبل، ضمن برنامج احتفالات نادي السينما المستقلة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، الذي ينظمه المركز القومى للسينما، وستكون العروض متاحة للجمهور.

ندوة لمناقشة أفلام ثورة 23 يوليو

الأفلام المقرر عرضها هي: فيلم حكاية من الزمن الجميل للمخرج سعيد شيمي، والفيلم التسجيلى القصير «مذكرات المدينة الخالية»، الفيلم الروائى القصير «طوفان نوح» إخراج محمد حافظ، والفيلم الروائي القصير «المكتوب» إخراج ياسر سعيد.

ويقام عقب عرض الأفلام ندوه بحضور اللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد السينمائي أحمد النبوى، ويتم خلالها مناقشة الأفلام التي تدور احداثها حول ثورة 23 يوليو مع الجمهور.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومي للسينما بالمشاركة في إحياء ذكرى الأحداث الهامة التي مر بها الوطن، وتنمية الوعي الثقافي والمجتمعي، وتعزيز الشعور بالمواطنة لدي الأجيال القادمة.

برنامج فاعليات نادي السينما المستقلة

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان، ويشرف عليها مدير عام الإنتاج الناقد مجدي الشحرى، وتوجه فيها دعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور الفعاليات.