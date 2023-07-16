عروض نادي السينما المستقلة بحضور نجوم الفن (صور)

أقيمت، مساء أمس، فعاليات نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.

فعاليات نادي السينما المستقلة

وخلال فعاليات النادي عُرض الفيلم الروائي «حجر إيجابي»، بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض، وإخراج على الشربيني، وتأليف عمر رياض، والفيلم التسجيلي «يوم طلعتله شمس» إخراج سليمان حمزة.

أبرز حضور فعاليات نادي السينما المستقلة

وشهدت الفعاليات حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان محمد رياض، والفنانة شهيرة، والمخرج حسني صالح، والفنانة رانيا محمود ياسين، والمخرج أشرف فايق، والسيناريست عمرو ياسين، والمخرج خالد جمال، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد السينمائي أحمد النبوي، والمخرج سليمان حمزة، والفنان عصام شاهين، والمخرج علي الشربيني، والفنان طارق عبد العزيز، وعدد من الفنانين والسينمائيين.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما تقام بالمجان، ويشرف عليها مدير عام الإنتاج الناقد مجدي الشحري، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.