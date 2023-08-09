إصابة 27 راكبا في انقلاب «ميني باص» على طريق القطامية- العين السخنة

أصيب 27 شخصا في انقلاب «ميني باص» على طريق القطامية – العين السخنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج وأعلنت مديرية الشئون الصحية، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وتواصل الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة ميني باص بطريق القطامية على مسافة قريبة من بوابة الرسوم ووقع إصابة.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الاسعاف 12 سيارة إلى موقع الحادث لنقل المصابين، بعد تقديم التأمين الطبي اللازم بموقع الحادث.

معاينة حادث طريق القطامية - العين السخنة

وانتقلت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، وأفادت بأن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.

وأفاد مصدر طبي أن مستشفى السويس العام أن الإصابات بين خفيفة إلى متوسطة، إذ خضعوا إلى فحوصات وإشاعات.