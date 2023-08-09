رئيس جامعة كفر الشيخ: نبحث مع «التنظيم والإدارة» سد عجز العاملين وأعضاء التدريس

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كبير من حيث العمل بالمصالح الحكومية، إذ يتولى هيكلة وتطوير جميع مؤسسات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، محققًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا توفير جميع الاستعدادات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف توفير وسد عجز العاملين في مختلف قطاعات الجامعة.

بحث أليات توفير عاملين لجامعة كفر الشيخ

وأكدت وسام المرسي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، أن جامعة كفر الشيخ لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية، وما تضمه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات، متمنية تحقيق المزيد من تقدم الجامعة ورفعتها، مؤكدة حرص الجهاز نحو تعزيز أطر التعاون وتبادل الرؤى على كافة الأصعدة، التي من بينها بحث سد العجز للعاملين بالجامعة.

سبل توفير عاملين بجامعة كفر الشيخ

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مع وسام المرسي، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، والوفد المرافق لها، لدراسة احتياجات الجامعة من الموارد البشرية لسد العجز الشديد بها لكي تقوم الجامعة بتقديم رسالتها التعليمية بكفاءة وفاعلية، بحضور الدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وشيرين نصار مدير إدارة تنظيم طرق العمل بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة في جامعة كفر الشيخ.