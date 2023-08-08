القبض على شقيقين بتهمة قتل شاب في القناطر الخيرية.. تدخل لفض مشاجرة

أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سباك إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة مع شقيقين بقرية شبرا شهاب.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفي.

مصرع سباك في مشاجرة بالقناطر

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، يفيد مصرع شخص يدعى «أسعد.أ» 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما «أ.ج» وشقيقه «م.ج»، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات نافذة بالجسد.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بدفن الجثة وطلب التحريات وحبس المتهمين.