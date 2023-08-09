فحص وعلاج 310 حيوانات بالمجان بقافلة بيطرية في سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج فحص وعلاج 310 حيوانات بالمجان بقافلة جامعة سوهاج البيطرية بقرية الشيخ كوم غريب بمركز طما، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج تنفيذ قوافلها المجانية بالمراكز والقرى الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة إن القوافل البيطرية التي تنفذها الجامعة بصفة مستمرة تستهدف المراكز والقرى النائية والتي تعاني نقص الخدمات.

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف إلى زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

القوافل الطبية لرفع المعاناة عن المربين

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القوافل البيطرية المجانية التي يجرى تنفيذها تهدف أيضا إلى رفع المعاناة عن المربي الصغير والحفاظ علي الثروة الحيوانية.

علاج 310 حيوانات بالقافلة

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية أن القافلة البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).