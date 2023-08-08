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167 مواطنا يعرضون مطالبهم على محافظ سوهاج خلال اللقاء الجماهيري

كتب:

شيماء دراز
05:11 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، بعدد من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة بداية من طما شمالا حتى البلينا جنوبا، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اللقاء الجماهيري، الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين والتعرف على مطالبهم بمختلف النواحي الخدمية. 

167 مواطنا عرضوا مطالبهم بمحافظة سوهاج 

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 167 مواطنا.

الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين 

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، واستجاب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

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بقلم شيماء دراز