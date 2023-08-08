فحص 122 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألفا و237 مواطنا بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية «100 يوم صحة»، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة».

انتشار الفرق الطبية بالشوارع

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 44 ألفا و230 مواطنا من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وفحص 51 ألفا و982 سيدة من خلال مبادرتي صحة الأم والجنين وصحة المرأة.

فحص 13 ألف طفل

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 13 ألفا و367 طفلا ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 11 ألفا و240 مواطنا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى فحص 1480 من كبار السن.