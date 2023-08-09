محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بوحدة مرور الفشن بعد تشغيلها

زار الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف وحدة مرور الفشن بعد تشغيلها ضمن برنامجه الميداني لمتابعة موقف المشروعات الخدمية ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية، للوقوف على سير ومعدل التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الأعمال.

بتكلفة 16 مليون جنيه على مساحة 8400

وتابع المحافظ سير العمل بالوحدة وتجول داخل مكوناتها وأقسامها، والتي جرى إنشاؤها بناحية القضابي على 8400 متر وبتكلفة 16 مليون جنيه، وتتكون من مبنى إداري على مساحة 700 متر، من طابقين: يضم الطابق الأول مكاتب إدارية وأقسام داخلية تشمل 17شباكاً لخدمة المواطنين وعدد 8 غرف وصالة كبيرة لانتظار المواطنين داخل المبنى.

فيما يضم الطابق الثاني 10شبابيك لخدمة المواطنين وصالة انتظار، وعدد 8 غرف منها غرفتان خاصة بنيابة المرور، فضلاً عن موقع عام للفحص الفني والانتظار المركبات والسيارات.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد المحافظ أهمية العمل على اكتمال الخدمات المقدمة وذلك بعد اكتمال المنظومة بالوحدة والذي يجرى تحت إشراف مديرية أمن بني سويف، وتنسيقاً مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، تحت توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية، وذلك لتحقيق الهدف من التوسع إنشاء وحدات مرور جديدة بالمراكز تخفيف العبء عن المواطنين.