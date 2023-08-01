محافظ بني سويف يفتتح مشروع إعادة تطوير 131 منزلا في 3 قرى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، مشروع إعادة تطوير 131 منزلا بمركزي ناصر والواسطي، والذي نفذته جمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا «حياة كريمة»، لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

الافتتاح الرسمي للمناول بقرية بني عدي

وأُقيمت مراسم الافتتاح بقرية بني عدي مركز ناصر شمال بني سويف، والتي شهدت الافتتاح الرسمي للمنازل، وتفقد المحافظ عددا من المنازل بعد تطويرها وتأهيلها، وشملت أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء، ومحارة المنزل من الداخل والخارج، ودهانات وتراكيب سيراميك.

وشملت هذه المرحلة إعادة تأهيل 131 منزلا في 3 قرى، موزعة بواقع: 50 منزلا بقرية بني عدي في ناصر، و81 بمركز الواسطى، عبارة عن 51 بقرية إطواب، و30 بكفر أبجيج.

محافظ بني سويف يهنئ الأهالي

وتوجه «غنيم» بالتهنئة للأهالي بهذه المناسبة، مؤكدا أن الدولة بأجهزتها كافة تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص شريك أساسي ومحوري للدولة، في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

محافظ بني سويف يشكر مؤسسات المجتمع المدني

كما أعرب محافظ بني سويف، عن شكره لمؤسسات المجتمع المدني كافة، التي لا تألو جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، مثمنا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى، مشددا على أن منظومة العمل بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد، من خلال تضافر جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» والقطاع الخاص والجامعات لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى.