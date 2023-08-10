تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط مصنع تدوير مخلفات طبية خطرة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملات الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا بالتنسيق مع مديريات الأمن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد السطور التالية، أبرز الضبطيات التي أسفرت عنها حملات أجهزة وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

حملات الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي

وتمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، من تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 320 قضية مواد مخدرة بإجمالي 346 متهما، كما جرى ضبط 141 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

غسل أموال بـ10 ملايين جنيه

ولم تتوقف حملات وزارة الداخلية، حيث تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 5 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات اعترفوا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية.

مصنع تدوير مخلفات طبية خطرة

وفى منطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، داهم رجال الشرطة مصنعا لإعادة تدوير مخلفات طبية خطرة من مخلفات البلاستيك، وداخل المصنع عثر رجال الشرطة على 1.5 طن نفايات طبية خطرة عبارة عن جراكن غسيل كلوي، عبوات أدوية فارغة ومستهلكة، جراكن مواد كيماوية وأثينول طبي، أمبولات بلاستيكية فارغة ومستهلكة من ناتج الحقن الطبية، 3 أطنان مخلفات بلاستيكية خطرة، 40 طن منتج نهائي عبارة عن خام البلاستيك خرز معد للتداول من ناتج إعادة تدوير المخلفات الخطرة دون موافقة بيئية ودون تراخيص من الجهات المعنية، 2 خط لتجميع وغسيل وإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة من مخلفات البلاستيك.