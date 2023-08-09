«الداخلية»: تنفيذ 323 حكما قضائيا متنوع خلال 24 ساعة

ضبط قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، عددا من القضايا المتنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

1861 مخالفة مرورية

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 5 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 1861 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام جرى ضبط 52 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 323 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.