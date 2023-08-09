«الداخلية»: تحرير ‏79 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 79 ألفا و881 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 32495 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1249 مخالفة السير دون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية، و19 مخالفة موقف عشوائي.

كما جرى ضبط 5 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.