تحصين 71 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، تحصين قرابة 71 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

تحصين 71 ألف رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها 70 ألفا و948 رأسا، منها 62 ألفا و500 من الأبقار، و7 آلاف و767 من الجاموس، و802 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى الأسبوع الجاري من شهر أغسطس، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

يشار إلى استعداد مديرية الطب البيطري في بني سويف، لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.