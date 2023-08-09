بشرى سارة من «شعبة الدواجن» للمواطنين: تراجع جديد في الأسعار قريبا

قال سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ أسعار الدواجن ستشهد تراجعا جديدا خلال الفترة المقبلة في السوق، خاصة وأنّ السوق يشهد استقرارا ملحوظا بسبب وجود توازن حاليا بين العرض والطلب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأسعار مستقرة في الوقت الحالي نظرا لاستقرار الطلب مع توفر المعروض، ولذلك هناك توازن بين العرض والطلب لذلك الأسعار مستقرة عند 75 جنيها لكيلو للدواجن البيضاء في المحلات للمواطنين.

وأشار إلى أنّ أسعار الدواجن شهدت انخفضا عدة مرات خلال شهر يوليو الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وقلة إقبال المواطنين على الشراء والإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف.

توقعات بانخفاض الدواجن

وأوضح أنّه من المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، نظرا لانخفاض أسعار الأعلاف بشكل كبير وملحوظ، وبسبب قلة الإقبال على الدواجن بسبب صيام الأخوة المسيحيين لصوم العذراء مريم، ما سيسبب زيادة في المعروض وانخفاض في الطلب.

ولفت إلى أنّه مع أنخفاض الأسعار سيتم بيع الدواجن بنحو 70 جنيها للكيلو للمستهلك في المحلات، وقد تنخفض عن ذلك نظرا إلى أنّ الأسعار تختلف من مكان لآخر، وحسب زيادة الحلقات الوسيطة بين المزارع والمحلات.