7 أخبار اقتصادية تهم الملايين منذ بداية أغسطس.. منها انخفاض أسعار الدواجن

تظل أخبار تراجع السلع هي الجانب الأكبر والأهم لكل المواطنين المصريين، وذلك مع بداية شهر أغسطس الذي سيطرت عليه انخفاض أسعار السلع المهمة بالأسواق، منها الحديد والأسمنت والذهب.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الأخبار الاقتصادية بهذا الأسبوع والتي يأتي على رأسها انخفاض أسعار السلع:

تراجع أسعار الأرز

سجل سعر طن الأرز الشعير أمس تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية، والمُتوقع منذ فترة طويلة، بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، حيث يتجه التجار إلى عرض المخزون من الأرز بسعر مخفض، استعدادا للحصاد الجديد.

وسجل سعر طن الأرز الشعير اليوم يبلغ 11300 جنيه بالنسبة للحبة الرفيعة، أما أرز الشعير عريض الحبة يبلغ 12500 جنيه، كما يباع كيلو أرز التجزئة بسعر 25 جنيها بعد أن وصل إلى 30 جنيها.

تراجع أسعار الحديد

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق المصرية بنحو 336 جنيهًا، وذلك بعد أن سجلت الأسعار الفترة الماضية استقرارا ملحوظاً وبالأخص مع بداية شهر أغسطس الجاري، في ظل أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

انخفاض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات الإثنين، تزامناً مع تراجع سعر الأوقية في البورصات العالمية، بفعل تصريحات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضرورة الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، ورفع أسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وسط تزايد التوقعات بأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المرتقب صدورها في وقت لاحق خلال الأسبوع الجاري، ستكون أعلى من المتوقع.

وافتتح جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، التعاملات عند مستوى 2155 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهاً.

تراجع أسعار السمك

تسهد الفترة الحالية تراجعاً ملحوظاً فيما يخص أسعار كل أنواع الأسماك، حيث وصلت قيمة الانخفاض إلى نحو 10 جنيهات للكيلو، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها تراجع القوة الشرائية عند كثير من المواطنين مقابل وفرة المعروض من الأسماك.

تراجع أسعار المانجو

شهدت أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية السبت انخفاضا ملحوظا خاصة في أسواق الجملة بمدينة المستقبل بمدخل المدينة بالتزامن مع دخول ذروة الموسم وانتشار العديد من أنواع المانجو مع بداية شهر أغسطس الجاري.

تراجع أسعار الدواجن

استقرت أسعار الدواجن اليوم 8-8-2023 في الأسواق والمحلات عند 60 جنيهًا للدجاج الأبيض داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيهًا وذلك بعد أن سجلت الاحد الماضي تراجعا ملحوظاً وصل إلي 5 جنيهات في كل الأسواق المصرية وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

لأصحاب المعاشات.. طريقة الحصول على قرض شخصي

أتاح بنك التعمير والإسكان، قرضًا شخصيًا مخصصًا لأصحاب المعاشات، إذ تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه مصري، وذلك بسعر عائد مميز وبالنسبة للفائدة تصل إلى 17% كما يوفر البنك للعملاء مرونة فيما يخص فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وتستمر حتى 10 سنوات.

ولمعرفة تفاصيله من هنـــــــــا

الخبير الاقتصادي، أحمد عبدالله، أكد لـ«الوطن» على أن تراجع أسعار السلع يأتي نتيجة سياسة الدولة في توفير السلع للمواطنين وكثرة المعروض بالأسواق مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وهو أمر محمود يؤثر بإيجاب على الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأضاف عبدالله، أن ذلك يرجع أيضا إلى السماح بالاستيراد خلال الفترة الماضية مما أدى أيضا إلى وفرة المعروض بالأسواق، وكذلك الحملات المكثفة لضبط الأسواق وضبط الأسعار.