أسعار الدواجن اليوم 6-8-2023 في الأسواق والمحلات.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الدواجن اليوم 6-8-2023 في الأسواق والمحلات بنحو 5 جنيهات، إذ سجلت الأسعار خلال الأيام السابقة استقراراً بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب ليتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم في محلات الطيور الحية ما بين 60 جنيها وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

وتسجل أسعار الدواجن اليوم 6-8-2023 في الأسواق والمحلات 95 جنيهًا، وذلك للدجاج البلدي في المزرعة والتنفيذ الفعلي 100 جنيه، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات اليوم 55 جنيهًا أرض مزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 62 و63 جنيها كما يتراوح سعر الدجاج الساسو في المزرعة ما بين 83 و85 جنيهًا والتنفيذ الفعلي ما بين 93 و95 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

كما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 160 و165 جنيها والشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا بينما يبلغ سعر كيلو الأوراك والدبابيس 85 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الأحد في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 5.5 و6.5 جنيه للكتكوت البلدي ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 و8.25 جنيها والكتكوت الساسو ما بين 8 و9 جنيهات فيما يتراوح سعر الكتكوت جيل ثاني ما بين 7.75 و8.75 جنيه.