استقرار أسعار الدواجن اليوم 9-8-2023 في الأسواق والمحلات

تسجل أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا وذلك بعد أن شهدت الأسعار تراجعًا خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وأوضحت البورصة، أن أسعار الدواجن اليوم 9-8-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 60 و61 جنيها في المزرعة، بينما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 70 و71 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها.

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو ما بين 84 و86 جنيهًا داخل المزرعة ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 94 و86 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 56 جنيها أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 66 و67 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

ويشهد سعر البانية والشيش طاووق اليوم الاربعاء في الأسواق المصرية ثباتاً حيث يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 160 و165 جنيهًا فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.