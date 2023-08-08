استقرار أسعار الدواجن اليوم 8-8-2023 في الأسواق والمحلات

استقرت أسعار الدواجن اليوم 8-8-2023 في الأسواق والمحلات عند 60 جنيهًا للدجاج الأبيض داخل المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيهًا وذلك بعد أن سجلت الاحد الماضي تراجعا ملحوظاً وصل إلي 5 جنيهات في كل الأسواق المصرية وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 8-8-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يسجل كيلو الدجاج البلدي اليوم الثلاثاء 95 جنيهًا أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي 100 جنيه.

- يبلغ سعر الدجاج الأمهات 55 جنيهًا في المزرعة ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 62 و63 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر الدجاج الساسو اليوم الثلاثاء داخل المزرعة ما بين 84 و86 جنيهًا ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 94 و86 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

- وعن سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح ما بين 160 و165 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الشيش طاووق يتراوح اليوم الثلاثاء ما بين 155 و160 جنيهًا.

- بينما يبلغ سعر كيلو الأوراك والدبابيس 85 جنيهًا.