أسعار الدواجن الیوم الإثنين 7-8-2023 في الأسواق والمحلات

شهد أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-8-2023 في الأسواق والمحلات هدوءا ملحوظا، بعد أن شهدت الأسعار الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا لقلة القوة الشرائية وكثرة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، بحسب البورصة العامة للدواجن.

وترصد السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 7-8-2023 في الأسواق والمحلات، وجاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يبلغ سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 60 جنيهًا، حيث تباع داخل محلات الطيور الحية بسعر لا يتخطي الـ68 جنيها، بحسب اختلاف المناطق.

- كما يسجل كيلو الدجاج البلدي اليوم السبت داخل المزرعة 95 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 115 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر الدجاج الساسو أرض مزرعة بين 84 و86 جنيهًا وتصل للمستهلك بين 93 و94 جنيهًا.

- وعن أسعار الدجاج الأمهات اليوم تسجل 55 جنيهًا في المزرعة و63 جنيهًا داخل محلات الطيور.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

- وبالنسبة لسعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق والمحلات فتراوح بين 155 و160 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.

- يبلغ سعر كيلو الأوراك في محلات الطيور الحية 80 جنيها.