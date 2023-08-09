طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس 72 ساعة المقبلة، حيث يستمر نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، وتزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة.

وناشدت الهيئة المصطافين على السواحل الشمالية، خاصة في بلطيم والعلمين وجمصة والإسكندرية ودمياط، بتوخي الحذر، نظرا لارتفاع الأمواج عن 2.5 كيلومتر في الساعة.

توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون حارا على السواحل والقاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع زيادة ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.

وأكدت الهيئة، أنه بدء من منتصف الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى على جميع انحاء الجمهورية، بعد انتهاء تأثير منخفض العروض الأوسطي، الذى عمل على تحسن الطقس خلال هذه الأيام.

درجات الحرارة الخميس 10 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 11 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 12 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.