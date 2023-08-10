تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

القبض على المتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الاشتباه في سيارة

واشتبهت الأجهزة الأمنية المعنية بملاحظة الحالة الأمنية في دائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، في إحدى السيارات التي كان يستقلها شخصان وأثناء قيام القوة باستيقافهما انعطفا والدوران والسير عكس الاتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما.

العثور على مواد مخدرة داخل جوال

وبعد فحص الجوال الذي أُلقي من قبل المتهمين عُثر في داخله على 130 كيسًا من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلوجرامًا، وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبيّن أنّ السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحيازة أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، ومحل إقامته في محافظة الإسماعيلية.

وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة، شخص «تبين ضبطه عقب الواقعة في إحدى القضايا»، وباستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبعد تتبع خط سير المتهم أمكن القبض عليه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فضلًا عن تحصله على المواد المخدرة المضبوطة من شخصين أحدهما مُسجل جنائيًا، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.