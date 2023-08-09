«الأرصاد» تحذر المصطافين: ارتفاع الموج يصل لـ2.5 متر الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بداية من بعد غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل، خاصة المسافرين والذين يقضون أوقاتهم في المدن الساحلية في تلك الأوقات للاستمتاع بالإجازة والهروب من درجات الحرارة العالية.

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر، مما يتوجب على المسافرين والقاطنين في تلك الأماكن اتخاذ حذرهم.

تحذير من ارتفاع الأمواج

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد.

درجات الحرارة الخميس 10 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 10 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 11 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.