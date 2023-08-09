الأرصاد الجوية تكشف حقيقة سقوط أمطار اليوم الأربعاء.. اعرف المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان حقيقة تعرض مناطق لسقوط أمطار اليوم الأربعاء، إذ أنه من المتوقع أن وفق خبراء الرصد بالأرصاد الجوية، أن تشهد كلا من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر هطول حبات المطر على مناطق متفرقة.

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة سقوط أمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار نسبتها تتراوح بين خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على المناطق الواقعة من أقصى جنوب البلاد والسابق ذكرها بداية من حلايب وحتى بحيرة ناصر، فضلا عن أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

درجات الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد، إذ من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 37 درجة مئوية أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تكون درجة العظمى في الظل 45 درجة مئوية.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

القاهرة: 34 - 36 درجة.

العاصمة الإدارية: 34 - 36 درجة.

بنها: 34 - 36 درجة

دمنهور: 34 - 36 درجة.

وادي النطرون:35 - 37 درجة.

كفر الشيخ: 33 - 35 درجة.

المنصورة: 35 - 38 درجة.

الزقازيق: 36 - 38 درجة

شبين الكوم: 36 - 40 درجة.

طنطا: 35 - 40 درجة.

دمياط: 32 - 35 درجة

بورسعيد: 33 - 38 درجة.

الاسماعيلية: 38 - 40 درجة.

السويس: 37 - 40 درجة.

العريش: 34 - 39 درجة.

رفح: 32 - 35 درجة.

رأس سدر: 40 - 43 درجة.

نخل: 36 - 38 درجة.

كاترين: 33 - 35 درجة.

الطور: 39 - 42 درجة.

طابا: 37 - 39 درجة.

شرم الشيخ: 40 - 43 درجة.

الإسكندرية: 35 - 38 درجة.

العلمين: 32 - 34 درجة.

مطروح: 32- 35 درجة.

السلوم: 33 - 35 درجة.

سيوة: 40- 45 درجة.

رأس غارب: 39 -41 درجة.

الغردقة: 41 - 44 درجة.

سفاجا: 39 - 41 درجة.

مرسى علم: 41 - 42 درجة.

شلاتين: 40 - 43 درجة.