استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية.. وعيار 21 بـ2160 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، اليوم، وتراجع سعر الأوقية بشكل طفيف في البورصة العالمية، بعد أن تعرضت لحركات صعود في بداية التعاملات، مدعومة بتخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية، ما عزّز التوقعات بتعرض الأسواق لحالة من الركود مع بداية العام المقبل، وتوجّه المستثمرين إلى الذهب للتحوط كملاذ آمن.

أسعار الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب بالأسواق المحلية تشهد استقرارًا نسبيًا اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما بدأت الأوقية تعاملات اليوم عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1931 دولارًا، ثم تراجعت لمستوى 1923 دولارًا.

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1852 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1440 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17280 جنيهًا.

بيانات التضخم الأمريكية

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق غدًا الخميس، صدور بيانات التضخم الأمريكية، للحصول على مؤشرات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الضبابية ومخاوف الركود الاقتصادي