أسعار شنط المدارس في الأسواق.. تختلف بحسب النوع والحجم

يستعد أولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد من كل عام بشراء ما يلزم أبناءهم عند ذهابهم إلى المدارس، لذا تقوم عدد من المحال والشركات بإطلاق عروض على شنط المدارس والمستلزمات المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار شنط المدارس في الأسواق، وفق الموقع الإلكتروني لأحد المواقع الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار شنط المدارس في الأسواق

وتختلف أسعار شنط المدارس في الأسواق، وفقا للنوع والحجم، كالتالي:

- شنطة ظهر مدرسية كاجوال للجنسين مستوردة، بسعر يصل إلى 374 جنيها.

- شنط مدرسية من «مينترا» للجنسين بسعر يصل إلى 150 جنيها.

- شنطة ظهر مقاومة للماء للمدرسة مقاس 17.3 بوصة، من «سويس جير»، بسعر يصل إلى 2500 جنيه.

- شنطة مدرسية سعة 18 لترا للجنسين بجيبين مع جيب للاب توب، من «مينترا» مقاس (29 × 12 × 42 سم)، بسعر 415 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية مقاس 14 بوصة، و3 جيوب رئيسية، ورسومات ثلاثية الأبعاد بسعر 460 جنيها.

- شنطة ظهر ترولي للمدرسة مجسمة 45 سم، ومقلمة مجسمة، ولانش بوكس مجسم، بسعر 888 جنيها.

- شنطة ظهر للمدرسة بوليستر مقاومة للماء بنقشة متاهات للجنسين، من «مينترا»، بسعر يصل إلى 235 جنيها.

- شنطة مدرسة متعددة الجيوب من «كروسلاند»، بسعر 650 جنيها.

- حقائب ظهر مدرسية من «مينترا»، بسعر يصل إلى 150 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية بجيبين للجنسين من «مينترا»، بسعة 15 لتر (34 × 26 × 10 سم) بسعر يصل إلى 138 جنيه.

- شنطة ظهر برسومات ثلاثية الأبعاد بمقاس 18 بوصة (L) مع 4 جيوب رئيسية و2 جيب جانبي شبكي للاقلام، بسعر 775 جنيها.