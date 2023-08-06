موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.. خريطة السنة الجديدة

حدّدت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وتفاصيل الخريطة الزمنية للدراسة من حيث عدد أيام الدراسة، وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني، فضلًا عن موعد انتهاء العام الدراسي الجديد.

وعن موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس، قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، إنّ العام الجديد يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والخاصة والخاصة لغات، والرسمية، والرسمية للغات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد انتهاء العام الدراسي الجديد في المدارس، قائلة: «تستمر الدراسة في المدارس حتى يون السبت الموافق 8 يونيو 2024»، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، لافتة إلى أنّ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني الثلاثاء 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024.

وعن موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بدء الدراسة في 30 سبتمبر بالجامعات والمعاهد، وبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 9 يناير، وبدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 27 يناير.

خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات

- بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد 30 سبتمبر.

- بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 9 يناير.

- بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 27 يناير.

- بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 فبراير.

- نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 30 مايو.