النيابة الإدارية تعاين حريق ورشة أثاث في دمياط.. التهم 6 وحدات سكنية مجاورة

أجرت النيابة الإدارية بدمياط، اليوم، معاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس، بورشة تصنيع أثاث بقرية غيط النصاري، التابعة لمركز مدينة دمياط.

فريق النيابة الإدارية يعاين الحريق

وقام المستشار قمر فايد مدير النيابة الإدارية بدمياط، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار محمد عبد العزيز رئيس النيابة، والمستشار محمد إبراهيم شهاب الدين رئيس النيابة، والمستشار أحمد أشرف وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائنة به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة.

الحريق يلتهم 6 وحدات سكنية

تبين من المعاينة أنه عند الساعة العاشرة من صباح أمس، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين إذ التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وتولت النيابة الإدارية بدمياط، التحقيق، وقرر المستشار محمد إبراهيم شهاب الدين رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية.