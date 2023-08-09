حملات لتوعية المواطنين بقانون تراخيص المحال التجارية في الدقهلية

أعلن محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، تنظيم حملة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية للتوعية بمميزات قانون تراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعهم.

عدل حملات توعوية لأصحاب المحلات بالدقهلية

وأشار في بيان له، إلى أن الحملات جاءت في محافظة الدقهلية وفقا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها.

وأشار إلى أن الحملات المكبرة تهدف إلى توعية أصحاب المحال والمنشآت التجارية الخاضعة للقانون 154 لسنة 2019، للتوعية بمميزات قانون تراخيص المحال التجارية وحث المواطنين على التقدم لمركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية برئاسة الحي، والسير فى أجراءات التراخيص تجنبا لأي إجراءات قانونية.

شن حملات مرورية مفاجئة على الأسواق

كما أعلن محمد أمين الدمرداش شن حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمطاعم في المنصورة على المحال التجارية للتأكد من تطبيق إعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

وأوضح أن الحملة تمكنت من إعدام 7 كيلو جبن سلطة، 2 كيلو طعمية سوري، وكرتونه بيض، 12عبوة باتيه مولتو، و13 علبة عين الجمل وزن 150جراما، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.