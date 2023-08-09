أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم تحقق 650 ألف مشاهدة على يوتيوب

نجحت أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم في رصد ردود أفعال إيجابية بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، ونجحت الأغنية في رصد مشاهدات تجاوزت الـ650 ألف مشاهدة في ما يقرب من 20 ساعة، كما جاءت ضمن قائمة «تريند يوتيوب» للفيديوهات الأكثر رواجا على الموقع.

أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.

أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم

الجمهور يشيد بأغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم

وتوالت تعليقات الجمهور على أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم، معبرين عن إعجابهم بها ومن ضمن التعليقات: «كمية الطاقة الإيجابية في الأغنية غير طبيعي»، وأضاف متابع آخر: «متل ما عودتنا نانسي أغانيها هي الوحيدة اللي بتعطيك تفاؤل وفرح وطاقة إيجابية»، وجاء من ضمن التعليقات: «الأغنية جدا تفرفش القلب وتطير العقل والقلب من جمالها ومن صوت نانسي المليان سعادة غير طبيعية.. شكرا نانسي على العمل الكامل المتكامل».