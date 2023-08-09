قطار «كابيتانو مصر» يصل الغربية.. إجراء الاختبارات بنادي بلدية المحلة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني للمشروع الأكبر فى مجال اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، إلى محافظة الغربية، وتقام الاختبارات في نادي بلدية المحلة، اليوم وغدا.

يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في كرة القدم بكل محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب للمنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمتقدمين لبرنامج «كابيتانو مصر»، أن مصر تمتلئ بالمواهب الواعدة في مختلف الألعاب وسيحققون إنجازات رياضية فى مختلف المنافسات العالمية، قائلًا: «الوزارة تتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في اكتشاف ورعاية تلك المواهب على مستوى جميع محافظات الجمهورية».

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى المنهجية العلمية الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة في مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب.