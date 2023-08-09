الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 400 مليون يورو مساعدات عاجلة لسلوفينيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما لا يقل عن 400 مليون يورو، حوالي 439 مليون دولار، إلى سلوفينيا، لمساعدتها في احتواء أثار الفيضانات المدمرة، التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وألحقت أضراراً بعشرات الآلاف من المنازل.

حزمة مساعدات فورية لدعم سلوفينيا

وأمرت السلطات في سلوفينيا بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، في محيط شمال غرب ووسط البلاد، فيما حاول الجيش، بمشاركة فرق الإطفاء والإنقاذ، إغاثة آلاف آخرين ممن تقطعت بهم السبل، وفتح الطرق، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأربعاء.

وفي زيارة إلى المنطقة المنكوبة، قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك، برفقة رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت جولوب: «لدينا حزمة مساعدة فورية جيدة لدعم سلوفينيا على المدى المتوسط والمدى الطويل».

عشرات الآلاف يعانون للبقاء على قيد الحياة

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن سلوفينيا تستطيع طلب المساعدة من صندوق «الجيل القادم» في الاتحاد الأوروبي، الذي يملك مخصصات للدولة الأوروبية بقيمة 2.7 مليار يورو، مشيرةً إلى أن هناك 3.3 مليار يورو متوفرة لدى صناديق أخرى تابعة للاتحاد، يمكن أن تخصص للدعم الفوري لسلوفينيا جراء آثار الفيضانات.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفيني إن «عشرات الآلاف من المنازل ضربتها الفيضانات، وهناك عشرات الآلاف يفكرون الآن في كيفية البقاء على قيد الحياة، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة»، وتابع: «رسالتنا لهم واضحة، المساعدة ستكون سريعة وفعالة، ولن يتم إغفال أحد».