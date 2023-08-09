شارع المصريين في نيويورك كأنك في شبرا.. «محشي وفتة وممبار»

يطلق كثير من سكان مدينة نيويورك على شارع «ستاينواي»، أحد أكثر شوارع المدينة الأمريكية شهرة، اسم «شارع المصريين»، حيث يضم الشارع الذي يقع في حي مانهاتن، ويمتد لمسافة طويلة من وسط نيويورك حتى شمال المدينة، تجمعات كبيرة من المطاعم والأسواق الشعبية، التي لا تختلف كثيراً عن تلك المنتشرة في أحد شوارع حي شبرا الخيمة بالقاهرة.

اللهجة المصرية طاغية في أنحاء الشارع

ويتوافد كثير من المصريين المغتربين في الولايات المتحدة، سواء من سكان نيويورك أو المدن الأمريكية الأخرى، على شارع «ستاينواي»، للبحث عن المطاعم الشعبية المصرية، وحتى الاسترخاء، واسترجاع روح الحياة في مصر والحنين إلى الوطن.

«عندما ذهبت إلى شارع ستاينواي، تغير المشهد في الشارع كلياً، حيث اختفت الواجهات الإنجليزية للمحال، واستبدلت بواجهات باللغة العربية، وأصبحت الوجوه المألوفة والسيدات اللاتي ترتدين الحجاب، يُشاهدن للمرة الأولى بشكل غالب في هذا الشارع، كما يمكن سماع شخصين يتحدثان باللهجة المصرية المحببة بجوارك»، بحسب ما أكد الشاب المصري المقيم بالولايات المتحدة، سمير مصطفى، في حديثه لـ«الوطن».

عربيات فول وطعمية في شارع «ستاينواي»

وأضاف «مصطفى» أن شارع «ستاينواي» تنتشر فيه محلات البقالة والسوبر ماركت التي تبيع المنتجات المصرية، مثل الأرز والعصائر وأكياس الشيبسي، كما هناك كثير من المطاعم تقدم أكلات مصرية، مثل «الممبار والمحشي والكوارع والفتة والكبدة»، بالإضافة إلى عربيات الفول والطعمية، التي تنتشر في الشارع، وقال إن «أي سائح عربي أو مصري يبحث عن مطاعم وأكل حلال، يذهب إلى شارع ستاينواي».

صوت أم كلثوم يصدح في مقاهي «ستاينواي»

وتابع الشاب المصري قائلاً: «هناك مطاعم سمك تشبه مطاعم إسكندرية، بنفس نوع وجودة السمك، حتى أسماء المحلات تكتب بالعربي، مثلاً مطعم سمك أبو قير، بالإضافة إلى الكثير من المقاهي التي تقوم بتشغيل أغنيات لمطربي الزمن الجميل في مصر، ومنها قهوة «ليالي الحلمية»، التي يصدح فيها صوت أم كلثوم بصورة مستمرة.

وأشار «مصطفى» إلى أنه يمكن سماع صوت الآذان من المساجد المنتشرة في شارع «ستاينواي»، عبر السماعات الخارجية، مما يعكس ذلك التطور التسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات والديانات في مدينة نيويورك متعددة الثقافات.