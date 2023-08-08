عواصف مدمرة تضرب أمريكا.. قطع الكهرباء عن 1.1 مليون منزل وشركة تجارية

تعرضت ولاية جورجيا الأمريكية لعواصف رعدية عدة، مساء اليوم، وتسببت في إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية من مطار هارتسفيلد الدولي في أتلانتا، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

انقطاع الكهرباء بسبب رياح شديدة

وأوضحت الوكالة أنّ سرعة الرياح وصلت إلى 80 ميلًا في الساعة، ما تسببت في حدوث أضرار في المملتكات، وقطع الطرق، وسقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في المدينة.

وفي وقت سابق، حذّرت الأرصاد الجوية من أنّ العواصف ستكون خطيرة، وقد تتسبب في حالات وفاة، وإصابات بليغة، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات.

مقتل شخصين جراء العاصفة

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة، حتى منتصف ليل الاثنين، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإنّ شخصين لقيا مصرعهما، وأُلغيت آلاف الرحلات الجوية في أنحاء أمريكا، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.1 مليون منزل وشركة تجارية، إضافة إلى وجود موجة حر شديدة اجتاحت بعض الولايات منها «أريزونا، ونيفادا، وتكساس الأمريكية»، وتسببت في مقتل أكثر من 147 شخصًا.

وقالت الشرطة إنّه في مدينة فلورنسا شمال غرب ألاباما، توفي رجل يبلغ من العمر 28 عامًا بعد أن ضربه البرق في موقف للسيارات اليوم، وهو أمر نادر في الولايات المتحدة حيث قتل نحو 20 شخصًا فقط بسبب الصواعق سنويًا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.