أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات قوية و16 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاعات قوية، وسط مكاسب سوقية بلغت 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.41%، في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 17697.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.16% عند مستوى 3566.32 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.49%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.49%، عند مستوى 5274.18 نقطة.

الصعود لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إنّ البورصة المصرية شهدت ارتدادا قويا للمؤشر الرئيسي بنهاية تعاملات اليوم، بفضل الأداء الايجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، إضافة إلى فتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة، ما انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة.

استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الرئيسي بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، يتجه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة، مشيرًا إلى أنّه حال اختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 18000 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو ملياري جنيه، من خلال التداول على 644.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 65.663 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 16 مليار جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.200 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.