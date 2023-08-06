خالد الجندي: الصحابة تعرضوا لإيذاء شديد في سبيل الله «فيديو»

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الصحابة تعرضوا لإيذاء شديد في سبيل الله، ولم يكتسبوا لقب «صحابي» مجانا، لكن كان ذلك نتيجة إخلاص وبذل وتضحية وجوع وقتال وجهاد وصبر وتحمل وإيذاء.

خالد الجندي: الصحابة تعرضوا لإيذاء

وأضاف الدكتور خالد الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، أن الصحابة كل منهم تعرض لإيذاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أنهم أوذوا كثيرا في سبيل الله عز وجل، والمولى يقول لسيدنا النبي: (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ).

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لا تتصور أن هناك وصولا مجانيا للمغفرة والعفو، لا بد أن نُؤذى ونُطعن في أعراضنا ونُشتم ونُسب، ولا بد أن تتحمل كل ذلك وتصبر».

ثقافة الأدب مع الصحابة

وأشاد «الجندي» بدار الإفتاء المصرية، في نشر ثقافة الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا: «بينت أنه لا يجوز أبدا الانتقاص من الصحابة ولا التطاول عليهم».