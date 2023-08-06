خالد الجندي: «الغل» مرض يجب استئصاله ويمنع صاحبه من دخول الجنة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن جزاء الشخص الذي يكره الآخرين دون سبب وجزائه في الآخرة، قائلا إن هذا الشخص خرج من بوتقة الإيمان تماما، متابعا: «لو لقيت نفسك بتكره واحد، لم يسئ إليك دون سبب هذه الكراهية تفصل بينك وبين الجنة».

الغل بسبب الإيمان

واستشهد الدكتور خالد الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، بقوله تعالى: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ»، متابعا: «تصور حضرتك أول مرة أعرف أن فيه غل من الإيمان لشخص يقوم الليل أو يعلم الناس أو يحب الناس».

الغل مرض مستشرٍ

وتابع: أن الغل عبارة عن مرض مستشرٍ، وهذا المرض يحتاج إلى عملية جراحية شديدة الخطورة، وبعض الناس تجد أنهم يكرهون الآخرين دون سبب، وهؤلاء الأشخاص سيدخلون النار إذا لم يكن لديهم أساس شرعي أي دليل قطعي ثابت.

ولفت إلى أن الله عز وجل ذكر أن شرط دخول الجنة هو التعرض لعملية جراحية تسمى «النزع» أي الإزالة أو الاستئصال، مستشهدا بقوله تعالى: «وَنـزعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ».