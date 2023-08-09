أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنواع الإعاقات لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة، مؤكدة بدء إجراءات المرحلة الثالثة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أنواع الإعاقات لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

وكشف تقرير صادر عن الوزارة، عن تفاصيل أنواع الإعاقات لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة.

- الإعاقات الحركية البسيطة مثل:

* شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

* ضمور العضلات البسيط.

* تيبس المفاصل.

* إصابات وتشوهات العمود الفقري.

* بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

* عيوب خلقية.

* ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

* الشلل الدماغي البسيط.

* خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- الإعاقة الذهنية «وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة».

- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص.

- أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:

* الثلاسيميا.

* أنيميا البحرالمتوسط.

* الأنيميا المنجلية.

* الهيموفيليا.

إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة

- المرحلة الأولى

تتمثل المرحلة الأولى في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات، الذي يؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

- المرحلة الثانية

تتمثل المرحلة الثانية في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها.