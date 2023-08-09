الولايات المتحدة تحت الحصار بسبب العواصف.. ضحايا وقطع الكهرباء (فيديو وصور)

تعمل أطقم العمل في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، اليوم، على إزالة الأضرار الكارثية جراء العواصف الشديدة التي أودت بحياة شخصين على الأقل وتسببت في اضطراب هائل، بحسب صحيفة «التليجراف» البريطانية.

BREAKING – USA: A powerful thunderstorm hits Westminster, Maryland



Dozens of poles down with reports of several vehicles becoming trapped underneath. pic.twitter.com/fn2YbtlmtK — Jack Straw (@JackStr42679640) August 8, 2023

استمرار العواصف في الولايات المتحدة

استمرت العواصف التي ضربت رقعة من البلاد امتدت من ألاباما وتينيسي إلى كارولينا ونيويورك يوم الاثنين الماضي، في ضرب شمال نيو إنجلاند بالرياح والأمطار في اليوم التالي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، أن إعصارًا ضرب يوم الثلاثاء، بلدة ماتابويسيت على ساحل المحيط الأطلسي بولاية ماساتشوستس، على الرغم من أن فريق المسح لا يزال يحدد قوته.

وألحق الإعصار أضرارًا بالمنازل والمركبات، وأسقطت الأشجار وخطوط الكهرباء، وربما ألحق أضرارًا بمحطة معالجة المياه، التي ظلت تعمل، وفقًا للمسؤولين.

كما ضربت الأمطار ولاية فيرمونت، التي شهدت فيضانات تاريخية الشهر الماضي أغرقت عاصمتها وألحقت أضرارًا بآلاف المنازل والشركات والطرق.

تحذيرات من فيضانات مفاجئة

وجرى إصدار تحذيرات من الفيضانات المفاجئة في ولاية ماين، إذ خلفت العواصف أربعة إلى 5 بوصات (10 إلى 13 سنتيمترا) من المياه في منطقة حول نيو جلوستر ولويستون أوبورن، في جنوب غرب الولاية.

وتلقى خبراء الأرصاد أكثر من 900 تقرير عن أضرار الرياح، بما في ذلك ما يقرب من 300 من نورث كارولينا وساوث كارولينا، وفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف.

وجد تقييم أولي للأضرار في نوكسفيل بولاية تينيسي أن إعصارًا من طراز EF-2 هبط يوم الاثنين، مع رياح تصل سرعتها إلى 130 ميلاً في الساعة ومسار يصل عرضه إلى 200 ياردة (183 مترًا).

انقطاع التيار الكهرباء عن أكثر من 1.1 مليون

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.1 مليون منزل مساء الاثنين، في جميع أنحاء ألاباما وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا وتينيسي ووست فرجينيا وفيرجينيا.

ولكن بحلول بعد ظهر يوم الثلاثاء، أعيدت الكهرباء إلى جميع المنازل باستثناء 200 ألف في بنسلفانيا ونورث كارولينا وماريلاند وجورجيا وتينيسي.

وبحلول ليلة الاثنين، جرى إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية أمريكية وتأخر ما يقرب من 7900 رحلة، وفقًا لخدمة تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير».

ضحايا وإصابات جراء الإعصار

ومن جانبها، قالت الشرطة المحلية في فلورنسا بولاية ألاباما، إن رجلاً يبلغ من العمر 28 عامًا لقي حتفه بعد أن أصابته صاعقة في موقف للسيارات في المدينة، على بعد نحو 60 ميلاً غرب هنتسفيل، وفي أندرسون، لقي صبي يبلغ من العمر 15 عامًا حتفه عندما سقطت شجرة كبيرة واصطدمت به، وفقًا لمسؤولي الإطفاء المحليين.

في ولاية بنسلفانيا، أصيب شخص عندما سقطت شجرة على السيارة التي كانوا يستقلونها، بحسب التقارير الأولية، وفي فيرجينيا، أنقذ المسؤولون امرأة كانت عالقة داخل منزلها بعد سقوط شجرة عليه.