مقرر مساعد بالحوار الوطني: الموضوعات الاقتصادية أكثر ما يهتم به المصريون

قالت الدكتورة هبة واصل المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إنّ المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يضم عددا من القضايا مثل الاستثمار والسياحة والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

أهم ما جرى الاتفاق عليه

وأضاف واصل، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أهم ما تم الاتفاق عليه بدء تفعيل ورش عمل تخصصية لرفع كل الآراء التي تم عرضها في الحوار الوطني من الحضور والمواطنين والخبراء والممثلين للدولة من أجل مناقشتها حتى تأخذ حيز التنفيذ ورفعها إلى متخذ القرار».

وتابعت أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يناقش عددا من الملفات مثل الاستثمار والسياحة والدين العام والإصلاح المالي، لافتةً إلى أن كل ملف من بين هذه الملفات متصل بالملف الآخر، حيث تحتاج إلى ورش عمل متخصصة ولجان يتم مناقشة فيها ما يتم رفعه من الحضور بالحوار الوطني.

أكثر ما يشغل اهتمام المصريين

وأكدت أنه مما تم ملاحظته أثناء إدارة ملف الدين العام وعجز الموازنة ومن خلال الاستفتاء الذي تم في الشارع المصري، أن أكثر الموضوعات التي يهتم بها المصريون هي الموضوعات الاقتصادية نتيجة للأزمات العالمية.