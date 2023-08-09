برلمانية: الحوار الوطني يسعى للخروج بتوصيات للإصلاح المالي وتقليل عجز الموازنة

قالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مصر تواجه تحديات قوية جدا وظروف اقتصادية صعبة، لافتةً أن الحوار الوطني يشهد تداول الآراء المختلفة ما بين مؤيد ومعارض للخروج برؤى وتوصيات تؤدي إلى الإصلاح المالي والتقليل من عجز الموازنة.

وأضافت خلال حوارها مع قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني: «الحوار الوطني أمر مهم جدا نشكر عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه من دعا إليه، وفي الحوار الوطني يجري تناول ملفات مهم للغاية مثل الموازنة العامة للدولة وكيفية الإصلاح المالي».

الضرائب أهم أدوات السياسة المالية

وتابعت بأن الضرائب أهم أدوات السياسة المالية، إذ تمثل 75% من إيرادات الدولة، لافتةً أن حجم التهرب الضريبي يقاس بنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي: «الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي تمثل 12.9% طبقا لآخر الاحصائات، ومن ثم، فقد أوصيت بضرورة زيادة في الحصيلة الضريبية بحيث لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة، مثل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي».