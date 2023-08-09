مايكل سينكو: سعيد بإقامة عرض أزياء لي في مدينة العلمين الجديدة

عبر المصمم العالمي مايكل سينكو، عن سعادته بإقامة الفاشون شو الخاص به في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين لأول مرة.

وقال «سينكو» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا في منطقة نورث سكوير، إنه سعيد للغاية بتواجده في مصر، مشددا على أن عرض الأزياء الخاص به سيكون مستوحى من التصميمات المصرية.

يحضر المؤتمر الصحفي كل من جورج مترى وملك العشري من شركة كونسال ماستر، وسيد علي الشريك المؤسس لسينكو في الوطن العربي، والمصممة داليدا عياش والدكتورة نورهان قنديل.

يقام الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو، غدا، في نورث سكوير بمدينة العلمين، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيحيي الحفل الفنان اللبناني رامي عياش، وسيقام على مدار يومين.