الكوارث الطبيعية تكبد العالم خسائر 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023

كشفت تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين عن أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم، خلال النصف الأول من العام 2023 الجاري، بلغ حوالي 120 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الأربعاء.

الخسائر الاقتصادية تشهد تراجعاً طفيفاً

وأشارت تقديرات الشركة المتخصصة في إعادة التأمين إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية شهد تراجعاً طفيفاً مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2022، حيث وصل حجم الأضرار خلال النصف الأول من العام الماضي 123 مليار دولار.

كما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة هذا العام، لترتفع إلى 50 مليار دولار، مقارنة بنحو 48 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن العواصف الشديدة كانت الكارثة الطبيعية الأعلى تكلفة، بالنسبة لشركات التأمين، حيث بلغت تكلفة هذه العواصف حوالي 35 مليار دولار، بما في ذلك 34 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وتشكلت حوالي 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات من قبل، وهو مبلغ كبير يعكس الأثر الكبير للعواصف الشديدة على صناعة التأمين.

نيوزيلندا تتعرض لأحداث مناخية قاسية

وتعرضت نيوزيلندا لأحداث مناخية قاسية يفصل بينها أسبوعان فقط في أوائل عام 2023 من الفيضانات وإعصار جابرييل الذي أصبح أغلى حدثين لخسارة المؤمن عليهم مرتبطين بالطقس في نيوزيلندا منذ عام 1970، وقدر مجموع الخسائر المؤمن عليها في الحدثين بمبلغ 2.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

وأدت الأمطار الغزيرة في منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا في منتصف مايو إلى فيضانات واسعة النطاق وخسائر مؤمنة متوقعة تزيد على 600 مليون دولار أمريكي، مما تسبب في أغلى حدث متعلق بالطقس في البلاد منذ عام 1970، وبلغت الخسائر الاقتصادية المقدرة 10 مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة.